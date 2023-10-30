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    РПЛ. «Зенит» вернулся в борьбу за титул

    Итоги 13-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит»
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    «Зенит»
    Интрига в российском чемпионате возродилась, так как «Краснодар» в последних двух матчах потерял 5 очков. Шансом воспользовался «Зенит», который вплотную подобрался к лидеру РПЛ. «Динамо» и ЦСКА подтянулись к первой тройке.

    Изменения в турнирной таблице

    13-й тур прошел со знаком минус для «Спартака», «красно-белые» потерпели поражение и рухнули с 4-го места на 7-е. На три строчки вниз опустился и «Локомотив» (8 место).

    Вверх по турнирной таблице поднялись «Динамо» (с 7-го на 4-е), ЦСКА (с 6-го на 5-е) и «Пари НН» (с 8-го на 6-е). На одну позицию улучшил положение «Ростов» (с 10-го на 9-е), а вот «Урал» опустился на 10-е место.

    Календарь и таблица РПЛ

    Коснулись изменения зоны вылет. «Факел» покинул группу аутсайдеров, поднявшись на 12-ю строчку. Место воронежского клуба занял «Ахмат» (13 место). Поменялись местами «Оренбург» (14 место) и «Балтика» (15 место).

    Чемпионская гонка

    «Краснодар» теряет очки на протяжении двух туров. Сначала южане не смогли сломить сопротивление «Балтики» (2:2), затем потерпели минимальное поражение в матче с ЦСКА (0:1). В составе «армейцев» победный гол на 41-й минуте забил Фёдор Чалов.

    Фёдор Чалов, игрок ЦСКА
    globallookpress.com

    Несмотря на проигрыш, «краснодарцы» сохранили первое место с активом в 28 очков. Однако солидное преимущество клуба в семь очков сократилось до двух.

    В чемпионскую гонку вернулся «Зенит». В стартовых турах невский клуб сильно забуксовал, теперь наверстал упущенное. В трех матчах подряд футболисты Сергея Семака одержали три победы.

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    • В рамках 13-го тура «Зенит» нанес поражение «Ахмату» (2:1). Причем победа оказалась волевой, голами отметились Иван Сергеев и Матео Кассьерра. После матча «лазурные» набрали 26 очков и закрепились на втором месте.

    Плотность в таблице

    С третьего по восьмое места команд разделяют всего 2 очка. После «Краснодара» и «Зенита» в чемпионате идут «Крылья Советов». Самарский коллектив заработал 22 пункта в российской Премьер-лиге.

    В рамках минувшего игрового дня «Крылья Советов» обменялись голами с «Оренбургом» (1:1).

    «Зенит» — «Крылья Советов»
    globallookpress.com

    Дальше в таблице расположились «Динамо» и ЦСКА, которые выиграли свои матчи и набрали 21 пункту. «Динамовцы» оказались сильнее «Урала» (2:1), а ЦСКА добился победы над лидером РПЛ — «Краснодаром» (1:0).

    Еще три клуба набрали по 20 баллов и только одному из них удалось взять 3 очка в 13-м туре чемпионата России. «Пари НН» на своей арене с минимальным счетом переиграл «Сочи» (1:0).

    «Локомотив» уступил на выезду «Ростову» (0:1), а «Спартак» потерпел поражение от «Факела» (0:2).

    Тур № 14

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 4 по 6 ноября.

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    Центральный поединок тура запланирован на воскресенье, 5 ноября. В этот день «Краснодар» сразится с «Крыльями Советов». В случае осечки в этом матче краснодарцы могут лишиться первого места в турнирной таблице.

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    • Днем ранее, в субботу, 4 ноября «Зенит» сыграет свой матч. Команда из Санкт-Петербурга отправится в гости к «Балтике».

    На статус главного матча 14-го тура также могут претендовать два московских клуба. 5 ноября «Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком».

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