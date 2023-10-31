Петербургский «Зенит» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ. Встреча состоится 31 октября, 19:30 (мск). «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

После пяти туров команда Сергея Семака уверенно возглавляет группу А Кубка России Путь РПЛ с 11 очками. Она уже гарантировала себе выход в плей-офф и может в последнем туре играть в свое удовольствие.

В предыдущем кубковом матче «Зенит» обыграл на своем поле «Балтику» со счетом 2:1. Голы в этой встрече за питерцев забивали Иван Сергеев и Ду Кейрос. По традиции Семак задействовал в этой игре смешанный состав.

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На поле в основном составе выходили резервный вратарь Денис Адамов, молодой Константин Коваленко и потерявший место в основном составе юный бразильский талант Роберт Ренан.

Все прогнозы на РПЛ

В последнем туре РПЛ «Зенит» также подтвердил свой уровень, уверенно обыграв на своем поле «Ахмат» со счетом 2:1. Питерцы пропустили первыми, но еще во втором тайме забили два гола и спокойно довели матч до победы. Отличились Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

Для колумбийца это уже 10-й гол в чемпионате, он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

«Крылья Советов»

Команда не лучшим образом выступает в Кубке России, лишившись за тур до конца шансов на продолжение борьбы за главный трофей. У нее всего одна победа (над Балтикой 2:1) в пяти матчах и четыре поражения.

В пятом туре Кубка РПЛ «Крылья Советов» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3 от «Ахмата». Главный тренер Виталий Осинькин на эту встречу выставил смешанный состав, дав отдохнуть большей части лидеров, и резервисты показали, что пока они уступают основным футболистам.

Календарь и таблица РПЛ

В чемпионате России команда тоже немного затормозила и в трех последних турах набрала всего одно очко. Сначала она уступила «Пари НН» (0:2), «Зениту» (1:3), а в последней игре не смогла на своем поле взять три очка против «Оренбурга».

Самарцы открыли счет в середине первого тайма усилиями своего лидера Бенхамина Гарре, но не смогли удержать преимущество и пропустили ответный гол во втором тайме. Сейчас у «Крыльев Советов» третье место в РПЛ с 22 очками.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, «Зенит» является явным фаворитом этой встречи. На его победу дают — 1,60. На «Крылья Советов» — 5,30. Ничья — 4,5.

Матч не имеет особенного значения для обеих команд, так как их турнирные перспективы уже определились, поэтому стоит ждать масштабной ротации и большого количества забитых мячей.

Отличным вариантом для ставки станет выбора «тотал больше 3» за 1,9. Соперники проведут матч в свое удовольствие и постараются порадовать зрителей забитыми мячами.

Также можно рассмотреть гораздо более рисковый прогноз на то, что «Зенит» «забьет три гола и более» за 2,65. На своем стадионе питерцы всегда играют довольно результативно, а тут еще над ними не будет довлеть турнирное положение.