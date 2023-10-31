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    «Зенит» вырвал победу у «Крыльев Советов» в Кубке России

    «Зенит» — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Зенит» минимально переиграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Соперники долгое время не могли открыть счет, одна Иван Сергеев на 87-й минуте таки смог принести победу питерской команде.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Зенит — Крылья Советов 1:0
    Голы: : (60'), 1:0 Иван Сергеев (87') Зенит: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Нуралы Алип, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Александр Коваленко, Эдуардо Кейрос, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой Крылья Советов: Иван Ломаев, Георгий Зотов, Матео Барач, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Дмитрий Иванисеня, Илья Гапонов, Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Владимир Писарский, Владислав Шитов Предупреждение: Роберт Ренан (4')

    Таким образом, «Зенит» занял первое место в группе, «Крылья» — последние и они вылетели из Кубка России.

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