«Зенит» — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче шестого тура группового этапа Кубка Россииминимально переигралсо счетом 1:0.

Соперники долгое время не могли открыть счет, одна Иван Сергеев на 87-й минуте таки смог принести победу питерской команде.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Зенит — Крылья Советов 1:0 Голы: : (60'), 1:0 Иван Сергеев (87') Зенит: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Нуралы Алип, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Александр Коваленко, Эдуардо Кейрос, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой Крылья Советов: Иван Ломаев, Георгий Зотов, Матео Барач, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Дмитрий Иванисеня, Илья Гапонов, Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Владимир Писарский, Владислав Шитов Предупреждение: Роберт Ренан (4')

Таким образом, «Зенит» занял первое место в группе, «Крылья» — последние и они вылетели из Кубка России.