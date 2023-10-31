Семак: Хочется побеждать всегда с точки зрения эмоционального состояния

Главный тренерпрокомментировал победу над(1:0) в Кубке России.

«Тяжелый кубковый матч. Было много борьбы, единоборств, много брака. Но в любом случае хорошо, что мы выиграли, будем готовиться к следующему матчу. Все живы, здоровы. Это тоже очень важно для нас.

Здесь главная задача — это выход в плей-офф с первого-второго места. Есть задача второстепенная, конечно, есть определенное преимущество и второй матч, насколько я понимаю, домашний. Есть небольшая разница между первым и вторым местом. Хочется побеждать всегда с точки зрения эмоционального состояния, с точки зрения места в группе. Первое место все равно лучше, чем второе», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Зенит» занял первое место в группе, «Крылья» — последние и они вылетели из Кубка России.