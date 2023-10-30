«Наполи» — «Милан»: счет матча 2:2, обзор голов

добился ничейного результата в матче 10-го тура итальянской Серии А с(2:2).

Первый гол в этом матче забили гости на 22-й минуте встречи. Нападающий «Милана» Оливье Жиру отреагировал на подачу Кристиана Пулишича и головой пробил точно по воротам. Без шансов для голкипера соперника.

Уже на 31-й минуте все тот же Жиру сделал дубль и удвоил преимущество своей команды. Форвард вновь пробил головой и вновь голкипер соперника бессилен — 2:0.

На 50-й минуте «Наполи» сократил отставание до минимума. Форвард команды Маттео Политано благодаря индивидуальным действиям забил гол. Игрок прошел сквозь всю защиту соперника, феноменальный гол!

На 63-й минуте «россонери» и вовсе сравняли счет благодаря усилиям нападающего Джакоми Распадори. Форвард исполнил изумительный штрафной удар, закрутив в правый угол ворот.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Милан 2:2 Голы: 0:1 Оливье Жиру (22'), 0:2 Оливье Жиру (31'), 1:2 Маттео Политано (50'), 2:2 Джакомо Распадори (63') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани (Лео Эстигор, 46'), Натан, Мариу Руй (Матиас Оливера, 46'), Элиф Элмас (Джованни Симеоне, 46'), Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски (Андре Замбо Ангисса, 77'), Хвича Кварацхелия, Маттео Политано (Алессандро Дзаноли, 83'), Джакомо Распадори Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Пьер Калюлю (Marco Pellegrino, 19'), Давиде Калабрия, Кристиан Пулишич (Лука Ромеро, 46'), Тейьяни Рейндерс, Раде Крунич, Юнус Муса, Рафаэл Леау (Ноа Окафор, 81'), Оливье Жиру (Лука Йович, 81') Предупреждения: Натан (53'), Тейьяни Рейндерс (55'), Лука Ромеро (62'), Джованни Ди Лоренцо (65'), Юнус Муса (78'), Алессандро Дзаноли (86'), Натан (89')

После этого матча «Наполи» занимает 4-е место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе. «Милан» — 3-й позиции (22 балла).