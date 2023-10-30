Экс-арбитр раскритиковал действия Карасева в матче «Зенит» — «Ахмат»

Бывший судья российской Премьер-лигивысказался о работе судейской бригадыв матче 13-го тура РПЛ(2:1).

«Простая игра для Карасева. И то на 16-й минуте он ошибся, не показав жёлтую игроку "Зенита" за грубую игру. Хотя потом за аналогичный эпизод показал карточку футболисту "Ахмата".

Странно и непоследовательно. Для арбитра такого уровня это вообще ни о чём. Причём Карасев находился в хорошей позиции. Видимо, решил дать побороться, а потом что-то пошло не так», — сказал Федотов Чемпионату.

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Ахмат» — на 13-й позиции (12 баллов).