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    Экс-арбитр раскритиковал действия Карасева в матче «Зенит» — «Ахмат»

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    Бывший судья российской Премьер-лиги Игорь Федотов высказался о работе судейской бригады Сергея Карасева в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» (2:1).

    Сергей Карасев — арбитр РПЛ
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    Сергей Карасев — арбитр РПЛ

    «Простая игра для Карасева. И то на 16-й минуте он ошибся, не показав жёлтую игроку "Зенита" за грубую игру. Хотя потом за аналогичный эпизод показал карточку футболисту "Ахмата".

    Странно и непоследовательно. Для арбитра такого уровня это вообще ни о чём. Причём Карасев находился в хорошей позиции. Видимо, решил дать побороться, а потом что-то пошло не так», — сказал Федотов Чемпионату.

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    • После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Ахмат» — на 13-й позиции (12 баллов).

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