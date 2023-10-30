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    Главред France Football: Месси выиграл «Золотой мяч»? Не всегда следует верить слухам

    Футбол Золотой мяч Интер Майами Манчестер Сити ПСЖ Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
    Главный редактор издания France Football Винсент Гарсия отреагировал на слухи о том, что в этом году обладателем «Золотого мяча» станет нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Ранее появилась информация, что Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграл «Золотой мяч».

    «Слухи существовали всегда. Это медиаигра. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя "Золотого мяча", но не всегда следует верить слухам. Потому что очень немногие люди в курсе», — приводит слова Гарсия Telefoot.

    Главред France Football также объяснил, почему Криштиану Роналду в этом году не номинирован на «Золотой мяч».

    «Отсутствие Роналду вообще не было предметом обсуждения в комитете. Он не отличился на чемпионате мира и играет не в самой известной лиге мира. Тем не менее Криштиану остается великим игроком», — добавил Гарсия.

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    • Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 мск.

    Напомним, ФИФА объявила список из 12 футболистов, которые будут бороться за награду The Best Men’s Player по итогам 2023 года.

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