Главред France Football: Месси выиграл «Золотой мяч»? Не всегда следует верить слухам

Главный редактор издания France Footballотреагировал на слухи о том, что в этом году обладателемстанет нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами»

Ранее появилась информация, что Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграл «Золотой мяч».

«Слухи существовали всегда. Это медиаигра. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя "Золотого мяча", но не всегда следует верить слухам. Потому что очень немногие люди в курсе», — приводит слова Гарсия Telefoot.

Главред France Football также объяснил, почему Криштиану Роналду в этом году не номинирован на «Золотой мяч».

«Отсутствие Роналду вообще не было предметом обсуждения в комитете. Он не отличился на чемпионате мира и играет не в самой известной лиге мира. Тем не менее Криштиану остается великим игроком», — добавил Гарсия.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 мск.

Напомним, ФИФА объявила список из 12 футболистов, которые будут бороться за награду The Best Men’s Player по итогам 2023 года.