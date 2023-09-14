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    Стали известны претенденты на премию лучшему игроку года

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    ФИФА объявила список из 12 футболистов, которые будут бороться за награду награду The Best Men’s Player по итогам 2023 года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В него вошли: Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер» — «Ан-Наср»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» — «Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» — «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

    Напомним, что по итогам сезона 2022/23 победителем премии The Best Men’s Player был Лионель Мессси, выступавший в то время за «ПСЖ». Лучший футболист будет определен по итогам голосования капитанов и тренеров сборных, журналистов и болельщиков.

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