Стали известны претенденты на премию лучшему игроку года

ФИФА объявила список из 12 футболистов, которые будут бороться за награду наградупо итогам 2023 года.

В него вошли: Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер» — «Ан-Наср»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» — «Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» — «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Напомним, что по итогам сезона 2022/23 победителем премии The Best Men’s Player был Лионель Мессси, выступавший в то время за «ПСЖ». Лучший футболист будет определен по итогам голосования капитанов и тренеров сборных, журналистов и болельщиков.