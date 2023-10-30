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    France Football 30 октября назовет обладателя «Золотого мяча»

    Футбол Золотой мяч Манчестер Сити Интер Майами ПСЖ Реал Мадрид
    Известный французский журнал France Football в понедельник, 30 октября, назовет обладателя «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/2023.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Церемония вручения главной индивидуальной награды в футболе пройдет в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 мск.

    Помимо приза лучшему футболисту, France Football также назовет лучшую футболистку, лучшего тренера и лучшего молодого футболиста.

    В список претендентов на «Золотой мяч» вошли 30 футболистов, в том числе полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.

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    • Ранее появилась информация, что Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграл «Золотой мяч».

    Напомним, ФИФА объявила список из 12 футболистов, которые будут бороться за награду The Best Men’s Player по итогам 2023 года.

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