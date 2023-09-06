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    Кварацхелия попал в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»

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    Издание Lequipe опубликовало имена 30-и футболистов, которые являются претендентами на награду «Золотой мяч».

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    Вратари: Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль»).

    Защитники: Йошко Гвардиол («Лейпциг»/«Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ким Мин Джэ («Наполи»/«Бавария»).

    Полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария»), Джуд Беллингем («Боруссия» (Дортмунд)/«Реал»), Лука Модрич («Реал»), Бернарду Силва, Кевин Де Брейне, Родри (все трое — «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона») Хвича Кварацхелия («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

    Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлин Холанн, Хулиан Альварес (оба — «Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»), Винисиус («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Роберт Левандовски («Барселона»), Виктор Осимхен («Наполи»), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»/«ПСЖ»).

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