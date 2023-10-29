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    «Лилль» уверенно победил на своем поле «Монако»

    «Лилль» — «Монако»: счет матча 2:0 (2:0), обзор голов

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    В центральном матче 10-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле победил «Монако» со счетом 2:0. Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

    Автор первого гола Иван Кавалейру
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    Автор первого гола Иван Кавалейру

    Первый тайм намного лучше провели «ткачи» и по делу выиграли его счетом 2:0.

    На 32-й минуте первый гол забил 30-летний португальский вингер Иван Кавалейру. Для него это первый гол за команду Пауло Фонсеки.

    На 42-й минуте «Лилль» увеличил преимущество до двух голов. Забитый мяч на счету защитника Бафоде Диакате.

    Во втором тайме «Монако» заметно прибавил, но хозяева грамотно оборонялись и спокойно довели матч до победы.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Монако 2:0
    Голы: 1:0 Иван Кавалейру (32'), 2:0 Бафоде Диаките (42') Лилль: Люка Шевалье, Бафоде Диаките (Тьяго Сантос, 86'), Лени Йоро, Алешандро Рибейро, Набиль Бенталеб, Эдон Жегрова (Адам Уна, 72'), Бенжамен Андре, Юсуф Язиджи (Джонатан Дэвид, 72'), Анхель Гомес (Габриэль Гудмундссон, 86'), Иван Кавалейру (Реми Кабелла, 86'), Исмаили Монако: Филипп Кён, Исмаил Якобс, Крислен Матсима (Элисс Бен-Сегир, 69'), Уилфрид Синго, Александр Головин, Юссуф Фофана, Денис Закария, Фоларин Балогун (Мирон Боадю, 46'), Виссам Бен-Йеддер, Такуми Минамино (Магнес Аклиуше, 46'), Крепин Дьятта Предупреждения: Уилфрид Синго (48'), Денис Закария (50'), Юсуф Язиджи (67')

    После этой победы у «Лилля» стало 20 очков, он вышел на четвертое место с 18 очками. «Монако» располагается строчкой выше, у него 20 пунктов.

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