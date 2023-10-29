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    «ЛДУ Кито» выиграл Южноамериканский кубок

    Футбол Латинская Америка
    Эквадорский клуб «ЛДУ Кито» стал обладателем второго по значимости клубного трофея Южной Америки — Копа Судамерикана-2023.

    «ЛДУ Кито» выиграл Южноамериканский кубок
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    «ЛДУ Кито» выиграл Южноамериканский кубок

    В финале, который проходил в уругвайском городе Мальдонадо на стадионе «Доминго Бургеньо», эквадорцы обыграли бразильскую «Форталезу» в серии пенальти (1:1, пен. 4:3).

    Для «ЛДУ» эта победа стала второй в истории турнира, ранее они выигрывали его в 2009 году. Также эквадорцы являются победителями Кубка Либертадорес-2008.

    В прошлом году в решающем матче Южноамериканского кубка тоже встречались эквадорский и бразильский клубы — с аналогичным исходом. Тогда «Индепендьенте дель Валье» выиграл у «Сан-Паулу» со счётом 2:0.

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