«ЛДУ Кито» выиграл Южноамериканский кубок

Эквадорский клуб «ЛДУ Кито» стал обладателем второго по значимости клубного трофея Южной Америки — Копа Судамерикана-2023.

В финале, который проходил в уругвайском городе Мальдонадо на стадионе «Доминго Бургеньо», эквадорцы обыграли бразильскую «Форталезу» в серии пенальти (1:1, пен. 4:3).

Для «ЛДУ» эта победа стала второй в истории турнира, ранее они выигрывали его в 2009 году. Также эквадорцы являются победителями Кубка Либертадорес-2008.

В прошлом году в решающем матче Южноамериканского кубка тоже встречались эквадорский и бразильский клубы — с аналогичным исходом. Тогда «Индепендьенте дель Валье» выиграл у «Сан-Паулу» со счётом 2:0.