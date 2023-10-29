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    Гончаренко о серии неудач в РПЛ: Нам надо вылезать из зоны турбулентности, в которую мы попали

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о череде неудачных результатов команды в нынешнем сезоне РПЛ. 29-го октября екатеринбуржцы проиграли «Динамо» (1:2).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Нам надо как-то вылезти из этой зоны турбулентности, в которую мы попали. Уже который матч, в котором соперник не столько создает, сколько забивает. И эта ситуация для нас усугубляется, потому что мы чувствуем какую-то неуверенность.

    Нам залетают (мячи) с рикошета, обидные голы… А мы тратим очень много сил, и иногда впустую. Нам надо эту ситуацию как-то переломить.

    Последние 30 минут мы были гораздо лучше "Динамо", моментов мы создали достаточно, но пока мы что-то где-то делаем не так, потому что у нас нет нужного результата», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

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    • После поражения от «Динамо» «Урал» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Гончаренко сыграют с «Ростовом» 2-го ноября в рамках Кубка России.

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