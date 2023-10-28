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    «Торино» взял верх над «Лечче»

    «Лечче» — «Торино»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 10-го тура Серии А «Торино» на выезде победил «Лечче» со счетом 1:0.

    «Торино»
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    «Торино»

    Единственным голом в противостоянии отметился Алессандро Буонджорно.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Торино 0:1
    Гол: 0:1 Алессандро Буонджорно (42') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Антонино Галло (Patrick Dorgu, 81'), Хамза Рафья (Реми Уден, 56'), Юльбер Рамадани, Хоан Гонсалес, Никола Крстович (Роберто Пикколи, 62'), Ламек Банда (Никола Сансоне, 62'), Pontus Almqvist (Габриэл Стрефезза, 56') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Рауль Белланова, Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Мергим Войвода, Валентин Лацаро, Гвидас Гинейтис (Иван Илич, 82'), Самуэле Риччи (Адриен Тамез, 82'), Кароль Линетти, Пьетро Пеллегри (Дуван Сапата, 64'), Антонио Санабрия Предупреждения: Гвидас Гинейтис (10'), Кароль Линетти (26'), Валентен Жендрей (35'), Валентин Лацаро (35'), Хамза Рафья (40'), Рикардо Родригес (71'), Антонино Галло (78'), Адриен Тамез (90 + 4')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, теперь в активе «Торино» 12 очков и 13-е место в турнирной таблице. У «Лечче» 13 баллов и 10-я строчка.

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