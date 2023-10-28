«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: счет матча 5:0, обзор голов

одержал уверенную победу над(5:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче «канониры» забили на 28-й минуте встречи. Нападающий команды Эдди Нкетиа остался один в штрафной соперника, получил передачу и низом вколотил мяч в ворота.

Во 2-м тайме Нкетиа забил еще два гола. Сначала на 50-й минуте игрок забил отличным ударом со средней дистанции, а на 58-й минуте снова издали пробил в девятку ворот.

Уже на 88-й минуте «Арсенал» сделал счет разгромным, забив 4-й гол. Арбитр поставил пенальти в ворота «Шеффилда» и полузащитник «канониров» Фабиу Виейра уверенно пробил с точки.

На 90+6-й минуте защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу и вовсе забил 5-й гол. Игрок после отскока пробил в угол ворот и попал.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Шеффилд Юнайтед 5:0 Голы: 1:0 Эдвард Нкетиа (28'), 2:0 Эдвард Нкетиа (50'), 3:0 Эдвард Нкетиа (58'), 4:0 Фабиу Виейра (пенальти) (88'), 5:0 Такэхиро Томиясу (90 + 6') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт (Такэхиро Томиясу, 66'), Вильям Салиба, Якуб Кивёр, Александр Зинченко, Деклан Райс (Мохамед Эль-Ненни, 89'), Кай Хаверц, Букайо Сака (Рейсс Нелсон, 73'), Эдвард Нкетиа, Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 66'), Emile Smith Rowe (Фабиу Виейра, 73') Шеффилд Юнайтед: Джек Робинсон, Остон Трасти, Джейден Богл (Джордж Балдок, 71'), Густаво Хамер (Ryan One, 83'), Оливер Норвуд, Люк Томас, Риан Брустер (Кэмерон Арчер, 59'), Анис Слимане (Бен Осборн, 59'), V.Souza, James McAtee (Джон Флек, 71'), Wes Foderingham Предупреждения: Бен Осборн (60'), Джейден Богл (70'), Оливер Норвуд (87')

После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. «Шеффилд» — на последней 20-й позиции с одним баллом в копилке.