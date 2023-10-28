ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Итогового турнира WTA в этом году пройдет в мексиканском КанкунеWTA Finals 2023: Соболенко и Свентек устроят битву за место на вершине олимпа
  • 19:16
    • «Арсенал» всухую разгромил «Шеффилд», у Нкетии — хет-трик
  • 19:15
    • «Реал» благодаря дублю Беллингема обыграл «Барселону»
  • 18:59
    • Гол Щетинина обеспечил «Ростову» победу над «Локомотивом»
  • 18:47
    • «Крылья Советов» не смог обыграть «Оренбург» в матче РПЛ
  • 18:12
    • «Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ
    Все новости спорта

    «Арсенал» всухую разгромил «Шеффилд», у Нкетии — хет-трик

    «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Шеффилд Юнайтед
    «Арсенал» одержал уверенную победу над «Шеффилдом» (5:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Первый гол в этом матче «канониры» забили на 28-й минуте встречи. Нападающий команды Эдди Нкетиа остался один в штрафной соперника, получил передачу и низом вколотил мяч в ворота.

    Во 2-м тайме Нкетиа забил еще два гола. Сначала на 50-й минуте игрок забил отличным ударом со средней дистанции, а на 58-й минуте снова издали пробил в девятку ворот.

    Уже на 88-й минуте «Арсенал» сделал счет разгромным, забив 4-й гол. Арбитр поставил пенальти в ворота «Шеффилда» и полузащитник «канониров» Фабиу Виейра уверенно пробил с точки.

    На 90+6-й минуте защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу и вовсе забил 5-й гол. Игрок после отскока пробил в угол ворот и попал.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Шеффилд Юнайтед 5:0
    Голы: 1:0 Эдвард Нкетиа (28'), 2:0 Эдвард Нкетиа (50'), 3:0 Эдвард Нкетиа (58'), 4:0 Фабиу Виейра (пенальти) (88'), 5:0 Такэхиро Томиясу (90 + 6') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт (Такэхиро Томиясу, 66'), Вильям Салиба, Якуб Кивёр, Александр Зинченко, Деклан Райс (Мохамед Эль-Ненни, 89'), Кай Хаверц, Букайо Сака (Рейсс Нелсон, 73'), Эдвард Нкетиа, Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 66'), Emile Smith Rowe (Фабиу Виейра, 73') Шеффилд Юнайтед: Джек Робинсон, Остон Трасти, Джейден Богл (Джордж Балдок, 71'), Густаво Хамер (Ryan One, 83'), Оливер Норвуд, Люк Томас, Риан Брустер (Кэмерон Арчер, 59'), Анис Слимане (Бен Осборн, 59'), V.Souza, James McAtee (Джон Флек, 71'), Wes Foderingham Предупреждения: Бен Осборн (60'), Джейден Богл (70'), Оливер Норвуд (87')

    После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. «Шеффилд» — на последней 20-й позиции с одним баллом в копилке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Изменится ли место «Арсенала» в топ-3 АПЛ?
  • «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли «Ахмат» устоять в Питере?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Выиграет ли «Севилья» андалузское дерби?
  • «Кадис» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.15
  • Прогноз на матч Нганну — Фьюри
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры