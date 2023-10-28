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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Пэлас», «Манчестер Юнайтед» примет команду Гвардиолы, а «Ливерпуль» встретится с «Форестом»

    Результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии

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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
    Матчи 10-го тура английской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 27 по 29 октября.

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1:2

    «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

    Первый гол «шпоры» забили на 53-й минуте не без помощи соперника. Защитник «Кристал Пэласа» Джоэл Уорд оказался самым нерасторопным у своих ворот и забил мяч самому себе.

    На 66-й минуте «Тоттенхэм» удвоил свое преимущество. Нападающий гостей Сон Хын Мин получил передачу, выждал небольшую паузу и сильно пробил в правый угол ворот. Без шансов для голкипера соперника.

    Уже на 90+4-й минуте нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю сократил отставание до минимума. Момент был спорный и судье пришлось посмотреть ВАР на возможную игру рукой, но в итоге рефери засчитал этот гол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Тоттенхэм 1:2
    Голы: 0:1 Джоэл Уорд (автогол) (53'), 0:2 Son Heung-Min (66'), 1:2 Джордан Айю (90 + 4') Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл (Науиру Ахамада, 70'), Шейк Омар Траоре, Джеффри Шлупп (Джесуран Рак-Сакьи, 60'), Хефферсон Лерма (Matheus Franca, 79'), Уилл Хьюз (Натаниэл Клайн, 70'), Джордан Айю, Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 79') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Бен Дэвис (Эмерсон Роял, 46'), Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Джеймс Мэддисон (Бриан Хиль, 89'), Деян Кулушевски (Родриго Бентанкур, 90'), Ив Биссума (Pierre-Emile Hojbjerg, 64'), Папе Сарр, Педро Порро, Ришарлисон (Бреннан Джонсон, 64'), Son Heung-Min Предупреждения: Йоаким Андерсен (90 + 9'), Бреннан Джонсон (90 + 9'), Джордан Айю (90 + 10')

    После этого матча «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 26-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 11-й позиции (12 баллов).

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