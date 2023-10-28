АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Пэлас», «Манчестер Юнайтед» примет команду Гвардиолы, а «Ливерпуль» встретится с «Форестом»

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1:2
«Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол «шпоры» забили на 53-й минуте не без помощи соперника. Защитник «Кристал Пэласа» Джоэл Уорд оказался самым нерасторопным у своих ворот и забил мяч самому себе.
На 66-й минуте «Тоттенхэм» удвоил свое преимущество. Нападающий гостей Сон Хын Мин получил передачу, выждал небольшую паузу и сильно пробил в правый угол ворот. Без шансов для голкипера соперника.
Уже на 90+4-й минуте нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю сократил отставание до минимума. Момент был спорный и судье пришлось посмотреть ВАР на возможную игру рукой, но в итоге рефери засчитал этот гол.
После этого матча «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 26-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 11-й позиции (12 баллов).
«Челси» — «Брентфорд»
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«Вест Хэм» — «Эвертон»
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