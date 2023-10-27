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    РФС может подать заявку на проведение Евро-2036

    Футбол РФС Сборная России Футбол России УЕФА
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности организации подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036-м или 2040 году.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году.

    Тем не менее мы более чем уверены, что Россия — страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории.

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    • Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна.

    Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

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