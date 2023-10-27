Фердинанд назвал двух защитников, которые подходят «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитникзаявил, что защитники игрокподходят для «красных дьяволов».

«В "Лансе" есть один парень, он действительно хорош (речь идёт о Кевине Дансо). Также могу назвать уругвайского паренька из "Барселоны" — Араухо. Доступен он или нет, я думаю, что он великолепен. Араухо — потрясающий центральный защитник.

Он обладает всеми качествами для того, чтобы идеально подойти Премьер-лиге. Но я не знаю, если ли возможность его приобрести.

Я всегда говорил, что для того, чтобы быть успешной командой, вам нужен крепкий фундамент в виде обороны, а также возможность подбирать похожих игроков.

Если вы посмотрите на команды, которые недавно побеждали — "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", то увидите, что у них была стабильность в оборонительной линии, особенно на важных этапах сезона. Возможно, "Юнайтед" не смог себе такого позволить», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

После 9-и туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. В следующем матче «красные дьяволы» встретятся с «Манчестер Сити» 29-го октября.