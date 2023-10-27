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    Фердинанд назвал двух защитников, которые подходят «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что защитник «Ланса» Кевин Данс и игрок «Барселоны» Араухо подходят для «красных дьяволов».

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «В "Лансе" есть один парень, он действительно хорош (речь идёт о Кевине Дансо). Также могу назвать уругвайского паренька из "Барселоны" — Араухо. Доступен он или нет, я думаю, что он великолепен. Араухо — потрясающий центральный защитник.

    Он обладает всеми качествами для того, чтобы идеально подойти Премьер-лиге. Но я не знаю, если ли возможность его приобрести.

    Я всегда говорил, что для того, чтобы быть успешной командой, вам нужен крепкий фундамент в виде обороны, а также возможность подбирать похожих игроков.

    Если вы посмотрите на команды, которые недавно побеждали — "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", то увидите, что у них была стабильность в оборонительной линии, особенно на важных этапах сезона. Возможно, "Юнайтед" не смог себе такого позволить», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

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