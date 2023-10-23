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    Вада: Я был близок к переходу в итальянский клуб, но мне позвонил главный тренер «Рубина»

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    Полузащитник «Рубина» Валентин Вада высказался о своем переходе в казанский клуб, заявив, что имел варианты продолжения карьеры в Италии.

    Валентин Вада
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    Валентин Вада

    «Это было примерно в начале сентября. В какой-то момент я был близок к переходу в итальянский клуб, где планировался интересный проект. В момент звонка из "Рубина" я сидел в парикмахерской, готовился к отъезду в Италию.

    Я уже собирал чемоданы, чтобы вылететь. Но мне позвонили главный тренер Рашид Рахимов и спортивный директор Константин Дзюба и мои планы поменялись.

    Меня привлекла возможность поиграть за казанский клуб. При этом у меня были контакты с другими российскими командами, а также клубами из Греции и Португалии.

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    • Это было непростое решение, потому что я разговаривал с тренером того клуба, и он очень хотел видеть меня в команде. Но это футбол, здесь такое случается.

    Как только я обговорил всё с "Рубином", то сразу перезвонил в Италию, чтобы объясниться с этим тренером. Он понял моё решение и пожелал удачи», — приводит слова Вады «Татар-информ».

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «Рубин» в РПЛ и забил один гол.

    Напомним, что 21-го октября казанская команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0). После этого матча «Рубин» занимает 11-е место с 13-ю очками в активе.

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