Вада: Я был близок к переходу в итальянский клуб, но мне позвонил главный тренер «Рубина»

Полузащитниквысказался о своем переходе в казанский клуб, заявив, что имел варианты продолжения карьеры в Италии.

«Это было примерно в начале сентября. В какой-то момент я был близок к переходу в итальянский клуб, где планировался интересный проект. В момент звонка из "Рубина" я сидел в парикмахерской, готовился к отъезду в Италию.

Я уже собирал чемоданы, чтобы вылететь. Но мне позвонили главный тренер Рашид Рахимов и спортивный директор Константин Дзюба и мои планы поменялись.

Меня привлекла возможность поиграть за казанский клуб. При этом у меня были контакты с другими российскими командами, а также клубами из Греции и Португалии.

Это было непростое решение, потому что я разговаривал с тренером того клуба, и он очень хотел видеть меня в команде. Но это футбол, здесь такое случается.

Как только я обговорил всё с "Рубином", то сразу перезвонил в Италию, чтобы объясниться с этим тренером. Он понял моё решение и пожелал удачи», — приводит слова Вады «Татар-информ».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «Рубин» в РПЛ и забил один гол.

Напомним, что 21-го октября казанская команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0). После этого матча «Рубин» занимает 11-е место с 13-ю очками в активе.