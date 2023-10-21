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    «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА

    «Рубин» — ЦСКА: счет матча 0:0

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    В матче 12-го тура чемпионата России «Рубин» принимал ЦСКА. Встреча состоялась в Казани.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    Команды не смогли выявить сильнейшего. Игра закончилась вничью 0:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — ЦСКА 0:0
    Рубин: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Cumic N., Vada V. ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Максим Мухин, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Khellven, Oblyakov I., Fayzullaev A. Предупреждения: Алексей Грицаенко (36'), Виллиан Роша (45'), Мирлинд Даку (47'), Фёдор Чалов (60'), Игор Вуячич (62'), Антон Заболотный (63'), Максим Мухин (74')

    ЦСКА набрал 18 очков и поднялся на пятое место в таблице чемпионата России.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» с 13-ю баллами занимает 10-ю строчку. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (27).

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