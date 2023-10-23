Хедира заявил, что игроки «Униона» удвоят опеку над Хвичей в матче ЛЧ

Полузащитниквысоко оценил уровень игры футболистаперед очной встречей в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, он отличный игрок, не случайно ему дали прозвище Кварадона. Я слышал этот каламбур. Хвича образует грозную атаку с Осимхеном, которого не будет, но всё равно является сложной задачей остановить его.

Он внёс свой вклад в завоевание чемпионского титула, и он будет трудным соперником. Однако мы будем защищаться против него все вместе.

Мы оставим ему как можно меньше свободного пространства и удвоим опеку над ним», — приводит слова Хедиры сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Матч между «Унионом» и «Наполи» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 24-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом встречи тут.