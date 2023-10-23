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    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед»Трансферный дайджест. 17-23 октября
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    Хедира заявил, что игроки «Униона» удвоят опеку над Хвичей в матче ЛЧ

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    Полузащитник «Униона» Рани Хедира высоко оценил уровень игры футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии перед очной встречей в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Конечно, он отличный игрок, не случайно ему дали прозвище Кварадона. Я слышал этот каламбур. Хвича образует грозную атаку с Осимхеном, которого не будет, но всё равно является сложной задачей остановить его.

    Он внёс свой вклад в завоевание чемпионского титула, и он будет трудным соперником. Однако мы будем защищаться против него все вместе.

    Мы оставим ему как можно меньше свободного пространства и удвоим опеку над ним», — приводит слова Хедиры сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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    • Матч между «Унионом» и «Наполи» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 24-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом встречи тут.

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