24 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Унион» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Унион» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» разочаровал болельщиков на старте группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб потерпел два поражения кряду. Команда уступила «Реалу» (0:1) и «Браге» (2:3).

С начала сентября «Унион» выступает ужасно. Клуб проваливает одну игру за другой. На данный момент проигрышная серия с учетом всех турниров составляет 8 матчей.

Коэффициенты матча Унион — Наполи 1X2Новым игрокам 3.853.801.95Бонус$9500

Сложно представить, что «Унион» сможет резко прервать череду неудач. Тем более, в противостоянии с таким мощным соперником. Главная проблема в том, что тренерский штаб никак не найдет общий язык с футболистами.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Унион» последний раз побеждал дома еще 20 августа. Прошло два месяца. За этот период команда на своем поле проиграла четыре встречи подряд.

«Наполи»

«Наполи» удачно начал групповой этап Лиги чемпионов. Клуб в гостях одолел «Брагу» со счетом 2:1. Но потом неаполитанцы дома уступили «Реалу» (2:3).

У итальянской команды есть отличный шанс закрепиться на 2-й строчке в группе. У «Униона» накопилась масса проблем. Из Германии фавориту нужно увозить три очка.

После международной паузы «Наполи» порадовал своих болельщиков в матче Серии А с «Вероной». Клуб в гостях победил со счетом 3:1. Теперь неаполитанцы готовы не менее успешно сыграть в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне «Наполи» прекрасно выступает на чужих полях. С 19 августа команда провела на выезде 6 матчей, одержав четыре победы. Еще дважды была зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Наполи» можно поставить за 1.97. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.94. Ничья оценена — в 3.81.

Хозяева находятся в ужасной форме. У фаворита не должно возникнуть проблем. Сенсации не произойдет.

Можно сделать ставку на победу «Наполи» с коэффициентом 1.97.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.71.