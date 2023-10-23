ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аслан Карацев и Бен ШелтонМощное выступление Карацева в Токио, первый финал Котова и очередная травма Алькараса
  • 13:26
    • Один из лидеров «Баварии» выбыл на неопределенный срок
  • 12:36
    • Тейлор Бек признан лучшим нападающим прошлой недели в КХЛ
  • 12:06
    • «Шахтер» расторг контракт с игроком, ранее сбежавшим в Россию
  • 11:41
    • «Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе
    Все новости спорта

    Бабич: Верю, что «Спартак» будет бороться за первое место в этом сезоне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Нижний Новгород РПЛ Футбол России
    Защитник «Спартака» Срджан Бабич считает, что красно-белые готовы бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

    Срджан Бабич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Срджан Бабич

    В 12-м туре РПЛ «Спартак» одержал победу над «Пари НН» (2:0).

    «Хорошая игра для "Спартака" — думаю, что мы были лучше, чем "Пари НН". У нас было много моментов, мы заслужили эту победу.

    Конечно, мы могли бы выступить лучше. Мы не удовлетворены, мы только на четвертом месте в таблице РПЛ. Но в Кубке мы играли хорошо.

  • РПЛ. Как «Зенит» сократил отставание от «Краснодара»
  • Итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Конечно, я надеюсь, что мы будем играть в следующих играх, как в матче с "Пари НН". Нам нужно показывать нашу игру, исправлять много вещей.

    Я верю, что "Спартак" будет бороться за первое место в РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого», — приводит слова Бабича ТАСС.

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Фулхэм» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Локомотив» прервет серию поражений в тяжелейшем матче против СКА
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Каролина» воспользуется всеми уязвимыми точками «Тампы-Бэй»
  • «Тампа-Бэй» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Севилья — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры