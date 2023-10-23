Бабич: Верю, что «Спартак» будет бороться за первое место в этом сезоне

Защитник «Спартака»считает, что красно-белые готовы бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

В 12-м туре РПЛ «Спартак» одержал победу над «Пари НН» (2:0).

«Хорошая игра для "Спартака" — думаю, что мы были лучше, чем "Пари НН". У нас было много моментов, мы заслужили эту победу.

Конечно, мы могли бы выступить лучше. Мы не удовлетворены, мы только на четвертом месте в таблице РПЛ. Но в Кубке мы играли хорошо.

Конечно, я надеюсь, что мы будем играть в следующих играх, как в матче с "Пари НН". Нам нужно показывать нашу игру, исправлять много вещей.

Я верю, что "Спартак" будет бороться за первое место в РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого», — приводит слова Бабича ТАСС.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.