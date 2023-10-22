Тен Хаг: В АПЛ нужно бороться за каждое очко, нужно выкладываться по полной в каждом матче

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в матче 9-го тура АПЛ.

«Мы, конечно, довольны победой. Первый тайм был не самым удачным с нашей стороны, но со второго тайма мы контролировали игру и победили, забив отличный гол. У "Шеффилд Юнайтед" было много энергии, и они играли по схеме, которую мы не ожидали. Но нам удалось приспособиться. В Премьер-лиге нужно бороться за каждое очко, нужно выкладываться по полной в каждом матче, потому что просто так ничего не дается», — приводит слова тен Хага ВВС.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Шеффилд» — на последней 20-й строчке (1 балл).