Литвинов: Историю с Соболевым раскрутили, хочется все это закончить

Хавбек «Спартака»высказался о ситуации с форвардом, которого ранее отстранили от тренировок из-за проблем с дисциплиной.

22 октября красно-белые дома победили «Пари НН» со счетом 2:0.

«У Абаскаля разное отношение к иностранцам и россиянам? Это слышно из СМИ. В целом в команде все нормально. Это внутренняя кухня. Историю с Сашей Соболевым до такой степени раскрутили. Хотелось бы попросить это все закончить.

Все происходит между нами и мы сами решаем. Нет огромных проблем. Двигаемся дальше», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на 4-ю строчку в таблице РПЛ.