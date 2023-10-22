Литвинов: Историю с Соболевым раскрутили, хочется все это закончить

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
22 октября красно-белые дома победили «Пари НН» со счетом 2:0.
«У Абаскаля разное отношение к иностранцам и россиянам? Это слышно из СМИ. В целом в команде все нормально. Это внутренняя кухня. Историю с Сашей Соболевым до такой степени раскрутили. Хотелось бы попросить это все закончить.
Все происходит между нами и мы сами решаем. Нет огромных проблем. Двигаемся дальше», — сказал Литвинов «СЭ».
«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на 4-ю строчку в таблице РПЛ.