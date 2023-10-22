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    Гарре высказался о поражении «Крыльев Советов» в матче РПЛ с «Зенитом»

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    Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре оценил игру своей команды в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» (1:3).

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    «Понятно, что "Зенит" — одна из лучших команд лиги. В первом тайме они много держали мяч, доставили много неприятностей. Во втором тайме после пропущенного мяча нам пришлось больше прессинговать, сзади мы оставили много пространства.

    "Зенит" — очень хорошая команда. Они в защите играли один на один. Нам как-то не удалось найти выход из этой ситуации. Так получилось», — передаёт слова Гарре Чемпионат.

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