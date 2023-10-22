Гарре высказался о поражении «Крыльев Советов» в матче РПЛ с «Зенитом»

Нападающийоценил игру своей команды в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с(1:3).

«Понятно, что "Зенит" — одна из лучших команд лиги. В первом тайме они много держали мяч, доставили много неприятностей. Во втором тайме после пропущенного мяча нам пришлось больше прессинговать, сзади мы оставили много пространства.

"Зенит" — очень хорошая команда. Они в защите играли один на один. Нам как-то не удалось найти выход из этой ситуации. Так получилось», — передаёт слова Гарре Чемпионат.

После поражения от «Зенита» «Крылья Советов» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. В следующем матче самарцы сыграют 28-го октября с «Оренбургом».