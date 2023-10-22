«Зенит» — «Крылья Советов»: счет матча 3:1, обзор голов

обыграл(3:1) в матче 12-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче забил «Зенит» на 59-й минуте встречи. Полузащитник команды Вендел вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся — 1:0.

Уже на 81-й минуте все тот же Вендел удвоил преимущество своей команды. Полузащитник сильно пробил и мяч по необычной траектории оказался в воротах.

На 90+6-й минуте «Зенит» сделал счет разгромным. Полузащитник команды Андрей Мостовой вышел на замену и практически сразу забил — 3:0.

На 90+8-й минуте «Крылья» забили гол престижа. Нападающий команды Роман Ежов установил окончательный результат — 3:1 в пользу «Зенита».

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Крылья Советов 3:1 Голы: 1:0 Вендел (53'), 2:0 Вендел (81'), 3:0 Андрей Мостовой (90+6'), 3:1 Роман Ежов (90+8') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Родриго, Иван Сергеев, Матео Кассьерра Крылья Советов: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Дмитрий Иванисеня, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Никита Салтыков, Амар Рахманович Предупреждения: Николай Рассказов (36'), Иван Сергеев (58'), Роман Ежов (75')

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Крылья Советов» — на 3-й позиции (21).