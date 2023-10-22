Балотелли высказался о желании играть за сборную Италии

Бывший нападающий сборной Италиирассказал о желании снова играть за национальную команду.

«После матча с Македонией я сказал, что не вернусь в сборную, но это был просто момент грусти. На самом же деле, я никогда не закрою для себя дверь в сборную.

Как бы я мог попасть туда? Я не прошу, чтобы я был постоянным её участником, но иногда можно было бы меня вызывать. В одном я уверен точно — никто не обладает такими же качествами, как я, и никто не может изменить ситуацию так же, как я, пускай и просто выходя на поле со скамейки запасных», — приводит слова Балотелли ITASportPress.

В настоящий момент Балотелли выступает за «Адана Демирспор» из Турции. 33-летний Марио провел за сборную Италии 36 матчей, в которых отметился 14 голами.