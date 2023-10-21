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    «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Шеффилдом» в матче АПЛ

    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд» (2:1) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

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    Первый гол «манкунианцы» забили на 28-й минуте встречи. Полузащитник команды Скотт Мактоминей ворвался в штрафную, получил мяч от партнера и сильно ударил, попав точно в нижний угол ворот — 1:0.

    Спустя всего 6 минут «Шеффилд» сумел сравнять счет. Арбитр поставил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед». Нападающий хозяев Оливер МакБерни уверенно пробил с точки — 1:1.

    На 77-й минуте «красные дьяволы» вновь вышли вперед. Защитник гостей Диого Далот вышел на ударную позицию, сильно пробил и попал точно в верхний угол ворот. У голкипера соперника не было вариантов отразить этот удар — 2:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 1:2
    Голы: 0:1 Скотт МакТоминай (28'), 1:1 Оливер Макбарни (пенальти) (34'), 1:2 Диогу Далот (77') Шеффилд Юнайтед: Джейден Богл, Остон Трасти, Джек Робинсон, Люк Томас, Густаво Хамер (Benie Traore, 85'), Оливер Норвуд, Оливер Макбарни (Риан Брустер, 52'), Кэмерон Арчер, Wes Foderingham, V.Souza, James McAtee (Бен Осборн, 78') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Джонни Эванс (Рафаэль Варан, 84'), Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай (Кристиан Эриксен, 63'), Софьян Амрабат, Расмус Хёйлунн (Антони Марсьяль, 63'), Маркус Рашфорд (Мэйсон Маунт, 88'), Антони (Алехандро Гарначо, 64') Предупреждения: Люк Томас (37'), Остон Трасти (45'), V.Souza (62'), Джонни Эванс (82')

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Шеффилд» — на последней 20-й строчке (1 балл).

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