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    Семак рассказал о будущем Чистякова в «Зените»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что по-прежнему рассчитывает на защитника Дмитрия Чистякова.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    В текущем чемпионате России Чистяков провел всего лишь два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    «Что касается Димы Чистякова, у него были определенные проблемы, когда он не мог играть — с августа порядка месяца, когда он пропустил и не мог на полную тренироваться.

    Сейчас у него проблем нет, набирает форму. Будет готов — будет играть. Никто на сегодняшний день не рассматривает никаких вариантов ни с арендами, ни с уходами.

    Такая же ситуация у него, как и у других футболистов, которые на сегодняшний день играют или не получают достаточно игровой практики.

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    • Надо работать и доказывать, что он сильнее тех футболистов, которые играют на его позиции», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

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