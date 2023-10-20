Семак рассказал о будущем Чистякова в «Зените»

Главный тренер «Зенита»признался, что по-прежнему рассчитывает на защитника

В текущем чемпионате России Чистяков провел всего лишь два матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Что касается Димы Чистякова, у него были определенные проблемы, когда он не мог играть — с августа порядка месяца, когда он пропустил и не мог на полную тренироваться.

Сейчас у него проблем нет, набирает форму. Будет готов — будет играть. Никто на сегодняшний день не рассматривает никаких вариантов ни с арендами, ни с уходами.

Такая же ситуация у него, как и у других футболистов, которые на сегодняшний день играют или не получают достаточно игровой практики.

Надо работать и доказывать, что он сильнее тех футболистов, которые играют на его позиции», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.