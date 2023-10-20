ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • 10:04
    • В РФС высказались о возможном продлении контракта с Карпиным
  • 07:12
    • Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»
    Все новости спорта

    FourFourTwo назвало самые шокирующие трансферы в истории футбола

    Футбол Трансферы ФИФА УЕФА
    Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг 32 самых шокирующих трансферов в истории футбола.

    Луиш Фигу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луиш Фигу

    Возглавил список переход португальского полузащитника Луиша Фигу из «Барселоны» в мадридский «Реал». Болельщики каталонского клуба ревностно восприняли прямой переход главной звезды клуба в стан к главному конкуренту.

    Также в списке оказался нападающий Самюэль Это'О, который в 2011 году перешел из «Интера» в махачкалинский «Анжи».

    Этот список трансферов выглядит так:
    • 1. Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал».
    • 2. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал».
    • 3. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ».
    • 4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из «Коринтианс» в «Вест Хэм».
    • 5. Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед».
    • 6. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус».
    • 7. Кевин Киган, из «Гамбурга» в «Саутгемптон».
    • 8. Лютер Блиссетт, из «Уотфорда» в «Милан».
    • 9. Энди Коул, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед».
    • 10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм».
    • 11. Мо Джонстон, из «Нанта» в «Рейнджерс».
    • 12. Аллан Симонсен, из «Барселоны» в «Чарльтон».
    • 13. Робиньо, из «Реала» в «Манчестер Сити».
    • 14. Фернандо Торрес, из «Ливерпуля» в «Челси».
    • 15. Йохан Кройф, из «Аякса» в «Фейеноорд».
    • 16. Карлос Тевес, из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити».
    • 17. Криштиану Роналду, из «Реала» в «Ювентус».
    • 18. Робин Ван Перси, из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».
    • 19. Андреас Меллер, из «Боруссии» Дортмунд в «Шальке».
    • 20. Дэвид Бекхэм, из «Реала» в «Лос-Анджелес Гэлакси».
    • 21. Жюлиан Фобер, из «Вест Хэма» в «Реал».
    • 22. Томми Лоутон, из «Челси» в «Ноттс Каунти».
    • 23. Габриэль Батистута, из «Ривер Плейт» в «Бока Хуниорс».
    • 24. Жуниньо, «Сан-Паулу» — «Мидлсбро».
    • 25. Марио Гетце, из дортмундской «Боруссии» в мюнхенскую «Баварию».
    • 26. Лионель Месси, из «Барселоны» в «ПСЖ».
    • 27. Эшли Коул, из «Арсенала» в «Челси».
    • 28. Джей-Джей Окоча, из «ПСЖ» в «Болтон».
    • 29. Томас Гравесен, из «Эвертона» в «Реал».
    • 30. Самуэль Это'О, из «Интера» в «Анжи».
    • 31. Аттилио Ломбардо, из «Ювентуса» в «Кристал Пэлас».
    • 32. Саади Каддафи, «Аль-Иттихад» из Триполи в «Перуджу».
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ак Барс» готовится к результативному матчу с «Сибирью»
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Завтра в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оттава — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры