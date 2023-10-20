FourFourTwo назвало самые шокирующие трансферы в истории футбола

Луиш Фигу Фото: globallookpress.com
Возглавил список переход португальского полузащитника Луиша Фигу из «Барселоны» в мадридский «Реал». Болельщики каталонского клуба ревностно восприняли прямой переход главной звезды клуба в стан к главному конкуренту.
Также в списке оказался нападающий Самюэль Это'О, который в 2011 году перешел из «Интера» в махачкалинский «Анжи».
Этот список трансферов выглядит так:
- 1. Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал».
- 2. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал».
- 3. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ».
- 4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из «Коринтианс» в «Вест Хэм».
- 5. Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед».
- 6. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус».
- 7. Кевин Киган, из «Гамбурга» в «Саутгемптон».
- 8. Лютер Блиссетт, из «Уотфорда» в «Милан».
- 9. Энди Коул, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед».
- 10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм».
- 11. Мо Джонстон, из «Нанта» в «Рейнджерс».
- 12. Аллан Симонсен, из «Барселоны» в «Чарльтон».
- 13. Робиньо, из «Реала» в «Манчестер Сити».
- 14. Фернандо Торрес, из «Ливерпуля» в «Челси».
- 15. Йохан Кройф, из «Аякса» в «Фейеноорд».
- 16. Карлос Тевес, из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити».
- 17. Криштиану Роналду, из «Реала» в «Ювентус».
- 18. Робин Ван Перси, из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».
- 19. Андреас Меллер, из «Боруссии» Дортмунд в «Шальке».
- 20. Дэвид Бекхэм, из «Реала» в «Лос-Анджелес Гэлакси».
- 21. Жюлиан Фобер, из «Вест Хэма» в «Реал».
- 22. Томми Лоутон, из «Челси» в «Ноттс Каунти».
- 23. Габриэль Батистута, из «Ривер Плейт» в «Бока Хуниорс».
- 24. Жуниньо, «Сан-Паулу» — «Мидлсбро».
- 25. Марио Гетце, из дортмундской «Боруссии» в мюнхенскую «Баварию».
- 26. Лионель Месси, из «Барселоны» в «ПСЖ».
- 27. Эшли Коул, из «Арсенала» в «Челси».
- 28. Джей-Джей Окоча, из «ПСЖ» в «Болтон».
- 29. Томас Гравесен, из «Эвертона» в «Реал».
- 30. Самуэль Это'О, из «Интера» в «Анжи».
- 31. Аттилио Ломбардо, из «Ювентуса» в «Кристал Пэлас».
- 32. Саади Каддафи, «Аль-Иттихад» из Триполи в «Перуджу».