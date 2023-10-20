FourFourTwo назвало самые шокирующие трансферы в истории футбола

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг 32 самых шокирующих трансферов в истории футбола.

Возглавил список переход португальского полузащитника Луиша Фигу из «Барселоны» в мадридский «Реал». Болельщики каталонского клуба ревностно восприняли прямой переход главной звезды клуба в стан к главному конкуренту.

Также в списке оказался нападающий Самюэль Это'О, который в 2011 году перешел из «Интера» в махачкалинский «Анжи».