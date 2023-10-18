Мексика и Германия сыграли вничью в товарищеском матче

Сборныене выявили победителя в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и завершилась со счетом 2:2.

За мексиканцев голы забили Уриэль Антуна и Эрик Санчес. В составе немцев отличились Антонио Рюдигер и Никлас Фюллькруг.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Мексика — Германия 2:2 Голы: 0:1 Антонио Рюдигер (25'), 1:1 Уриэль Антуна (37'), 2:1 Erick Sanchez (47'), 2:2 Никлас Фуллкруг (52') Предупреждения: Эдсон Альварес (59'), Робин Гозенс (64')

Следующий свой матч Германия проведет против Турции (18 ноября), а мексиканцы 17 декабря встретятся с Колумбией.