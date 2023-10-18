Грицаенко о работе со Слуцким в «Рубине»: Мы с ним всегда хотели достичь максимального результата

Защитниквысказался о работе с бывшим главным тренером команды

«Не было ли ощущения, что Слуцкий устал от футбола на второй сезон в "Рубине"? Возможно, доля правды в этом есть, но никто не знает наверняка и не может залезть ему в голову.

Мы с ним всегда хотели достичь максимального результата. Но лучше всего, конечно, ответ на этот вопрос знает только сам Слуцкий. Я не могу на него конкретно ответить. В плане юмора и шуток он всегда мог расслабить команду. Разрядить атмосферу.

Но важно понимать, что в ФНЛ у нас была задача — выигрывать каждый матч, а когда это не получалось — настроение у всех не особо хорошее. Были периоды, когда всей команде было не до улыбок, так скажем», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».

Напомним, что Слуцкий был оштрафован и отстранён от футбола на год условно из-за того, что назвал журналиста 19-летним дебилом.

Под руководством специалиста «Рубин» вылетел из РПЛ. По ходу прошлого сезона в Первой лиге Слуцкий был уволен с поста главного тренера казанского клуба.