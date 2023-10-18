ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серу ГирассиГирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона
  • 14:36
    • Месси сообщил, планирует ли уйти в аренду после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС
  • 13:29
    • Карпин рассказал, в каком случае есть смысл рассмотреть вариант с переходом в Азию
  • 12:26
    • Тонали делал ставки на матчи «Милана». Итальянца могут дисквалифицировать на один год
  • 12:05
    • Источник: Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Грицаенко о работе со Слуцким в «Рубине»: Мы с ним всегда хотели достичь максимального результата

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Рубин
    Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко высказался о работе с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Не было ли ощущения, что Слуцкий устал от футбола на второй сезон в "Рубине"? Возможно, доля правды в этом есть, но никто не знает наверняка и не может залезть ему в голову.

    Мы с ним всегда хотели достичь максимального результата. Но лучше всего, конечно, ответ на этот вопрос знает только сам Слуцкий. Я не могу на него конкретно ответить. В плане юмора и шуток он всегда мог расслабить команду. Разрядить атмосферу.

    Но важно понимать, что в ФНЛ у нас была задача — выигрывать каждый матч, а когда это не получалось — настроение у всех не особо хорошее. Были периоды, когда всей команде было не до улыбок, так скажем», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».

  • Абаскаля спас бывший игрок ЦСКА. «Спартак» ушел от поражения в дерби с армейцами
  • Итоги главного столичного дерби — в нашем обзоре спортивной прессы
  • 09/10/2023

    • Напомним, что Слуцкий был оштрафован и отстранён от футбола на год условно из-за того, что назвал журналиста 19-летним дебилом.

    Под руководством специалиста «Рубин» вылетел из РПЛ. По ходу прошлого сезона в Первой лиге Слуцкий был уволен с поста главного тренера казанского клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Уфа» остановить «Химки»
  • «Химки» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Спартак» добьется еще одной крупной победы в «Большом»
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Витязь» ждет очередное крупное поражение
  • «Витязь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сантос — РБ Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры