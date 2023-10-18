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    Дюгарри: Если сборная Франция не победит на Евро-2024, это будет провал

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    Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил перспективы национальной команды на Евро-2024. Он надеется, что французы выиграют турнир.

    Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе
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    Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе

    «У Франции нет серьёзных соперников, если она играет на своём уровне. Всегда могут быть травмы. Если мы лишимся Гризманна или Мбаппе, то это может стать проблемой. Также важен психологический фактор, мы это увидели в финале чемпионата мира. Где были эти футболисты первые 70 минут? Они исчезли. У сборной Франции настолько большой потенциал, что она может недооценить менее сильного соперника, который проявит агрессию. Противники адаптируются под эту команду, так Швейцария добилась успеха в 2021 году.

    Мы сильнейшие, но этого не всегда достаточно. Если Франция не выиграет Евро-2024, то это будет настоящим провалом с учётом имеющегося у нас потенциала и ресурсов», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

    Напомним, Евро-2020 выиграла сборная Италии. В финале итальянцы взяли верх над Англией. Турнир из-за пандемии коронавируса прошел в 2021 году.

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