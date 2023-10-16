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    «Я думаю, что можно занести этот матч в актив». Соболев — о ничьей с Кенией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Нападающий сборной России Александр Соболев оценил игру своей команды в товарищеском матче с Кенией (2:2).

    Сборная России
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    Сборная России

    «Тяжелая игра, и поле тоже. Не хочется говорить о поле, но скажу. Поле действительно не очень хорошего качества — тяжело контролировать мяч, передачи в касание отдавать.

    И так проблемы небольшие у нас с этим, а теперь еще больше проблем становится. А так — хорошая игра, я думаю, что можно занести в актив.

    Ошибки при пропущенных мячах из-за поля. Дима Баринов ошибся, потому что мяч перед ним подскочил. Ничего страшного, ошиблись. Для этого товарищеские встречи и нужны.

    После игры Карпин ничего особо не сказал. Сказал: "Работаем дальше, увидимся в ноябре", — поделился Соболев в послематчевом интервью.

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    • Напомним, что в октябрьской паузе сборная России провела 2 товарищеских матча. В 1-й встрече национальная команды обыграла Камерун (1:0), а во 2-й сыграла вничью с Кенией (2:2).

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