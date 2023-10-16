«Сан-Паулу» U20 — Россия U21: счет матча 1:1, обзор голов

В очередном товарищеском матче молодежная сборная России сыграла вничью ссо счетом 1:1.

На гол Александра Кокшарова бразильцы ответили точным ударом Габриэла Майоли с пенальти.

Отметим, что игра состояла из двух таймов по 40 минут.

Товарищеский матч «Сан-Паулу U-20» — Россия U21 — 1:1 (1:1) Голы: Кокшаров, 11 (0:1). Габриэл Майоли, 26 — с пенальти (1:1)Россия U21: Москвичев, Бессмертный (Шнапцев, 80), Лукин, Крашевский, Кирш, Чобанов, Родионов (Пяткин, 50), Дмитриев (Глебов, 49), Салтыков (Кисляк, 76), Кучугура (Ишков, 76), Кокшаров (Никишин, 36)

Ранее молодежная сборная России победила «Палмейрас» (3:1) и «Сантос» (6:4), а также сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).