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    Тарханов: Текущий состав сборной России смог бы успешно пройти отбор Евро-2024

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    Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, смогла ли бы нынешняя сборная России квалифицироваться на Евро-2024.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Правильно, что в сборную вызываются игроки не старше 30 лет. Эта команда строится на перспективу. Уже сейчас они способны показывать неплохой уровень.

    Смогли бы мы квалифицироваться на Евро? Думаю, нынешняя сборная была бы способна это сделать. Занять второе место в группе — реальная задача по нынешним критериям отбора», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

    16 октября россияне проведут товарищескую игру. Команда встретится с Кенией в турецкой Анталье.

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