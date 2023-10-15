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    Карпин: Не могу сказать, когда восстановится Осипенко

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    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о повреждении защитника ростовчан и национальной команды Максима Осипенко.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Не могу сказать, когда восстановится Осипенко. Это связано со старой травмой. Не жалею, что вызвал его, он мог получить травму на тренировке. Дай бог, чтобы было все нормально. У Уткина все нормально, он добрался до Ростова, уже тренируется с командой. Видимо, был какой то вирус. Сейчас все нормально», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    13 октября стало известно, что 29-летний защитник покинул расположение сборной России и не сыграет против Кении. До этого он отыграл весь матч против Камеруна (1:0).

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