Карпин: Не могу сказать, когда восстановится Осипенко

Главный тренер сборной России ивысказался о повреждении защитника ростовчан и национальной команды

«Не могу сказать, когда восстановится Осипенко. Это связано со старой травмой. Не жалею, что вызвал его, он мог получить травму на тренировке. Дай бог, чтобы было все нормально. У Уткина все нормально, он добрался до Ростова, уже тренируется с командой. Видимо, был какой то вирус. Сейчас все нормально», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

13 октября стало известно, что 29-летний защитник покинул расположение сборной России и не сыграет против Кении. До этого он отыграл весь матч против Камеруна (1:0).