Бонавентура высказался о своем дебютном голе за сборную Италии

Джакомо Бонавентура Фото: globallookpress.com
«Забить гол — очень эмоциональный момент. Когда играешь в футболке сборной Италии и забиваешь голы, это, конечно, особые эмоции. Я всегда надеялся вернуться в сборную, даже несмотря на то, что чем больше времени проходило, тем меньше у меня было шансов.
Сейчас я хорошо играю со своим клубом, я счастлив быть здесь и иметь возможность помочь сборной», — цитирует Бонавентуру официальный сайт УЕФА.
Таким образом, Бонавентура в возрасте 34 лет и 53 дней стал самым возрастным игроком, забившим свой дебютный гол в сборной Италии.