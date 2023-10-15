Бонавентура высказался о своем дебютном голе за сборную Италии

Полузащитник сборной Италиивысказался о своем дебютном голе за национальную команду в матча отборочного турнира Евро-2024 против Мальты (4:0).

«Забить гол — очень эмоциональный момент. Когда играешь в футболке сборной Италии и забиваешь голы, это, конечно, особые эмоции. Я всегда надеялся вернуться в сборную, даже несмотря на то, что чем больше времени проходило, тем меньше у меня было шансов.

Сейчас я хорошо играю со своим клубом, я счастлив быть здесь и иметь возможность помочь сборной», — цитирует Бонавентуру официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Бонавентура в возрасте 34 лет и 53 дней стал самым возрастным игроком, забившим свой дебютный гол в сборной Италии.