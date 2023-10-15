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    Бонавентура высказался о своем дебютном голе за сборную Италии

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    Полузащитник сборной Италии Джакомо Бонавентура высказался о своем дебютном голе за национальную команду в матча отборочного турнира Евро-2024 против Мальты (4:0).

    Джакомо Бонавентура
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    Джакомо Бонавентура

    «Забить гол — очень эмоциональный момент. Когда играешь в футболке сборной Италии и забиваешь голы, это, конечно, особые эмоции. Я всегда надеялся вернуться в сборную, даже несмотря на то, что чем больше времени проходило, тем меньше у меня было шансов.

    Сейчас я хорошо играю со своим клубом, я счастлив быть здесь и иметь возможность помочь сборной», — цитирует Бонавентуру официальный сайт УЕФА.

    Таким образом, Бонавентура в возрасте 34 лет и 53 дней стал самым возрастным игроком, забившим свой дебютный гол в сборной Италии.

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