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    Черчесов оценил возможный переход РФС в АФК

    Футбол Сборная России Футбол России АФК УЕФА РФС
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «У Азии отдельная организация, но не отдельная от ФИФА. Чемпионат мира проводит ФИФА. Вы перейдете в другую конфедерацию, а ФИФА вам не даст играть. Будут играть в Кубке Азии? Это другой вопрос. Главное, чтобы не было, что ушли из одной конфедерации, а потом тебя обратно не возьмут. Я убежден, что маленькую паузу нужно делать всегда. Оценивать ситуацию, а потом принимать решение. И руководители УЕФА, и наши делают правильно, что не совершают резких движений.

    Ничего не надо ждать. Сегодня игра. Нужно поддержать команду, потому что футболисты должны делать максимум. А дальше ждать Кению. Кстати, я не знаю приедет ли мой футболист из "Ференцвароша" — Тотмак. Его тренер просил у меня телефон, потому что у него двойное гражданство», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

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