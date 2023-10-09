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    Лига 1. ПСЖ в погоне за «Монако»

    Итоги 8-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Ренн» — ПСЖ
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    «Ренн» — ПСЖ
    ПСЖ пытается угнаться за «Монако» и пока парижанам это удается. В гонке лидеров также участвует «Ницца», которая ещё не проигрывала в этом сезоне. На победную тропу после долгого перерыва вернулся «Марсель».

    Изменения в турнирной таблице

    «Брест» продолжает падение в Лиге 1, команда опустилась со 2-го места на 4-е. Ее смогли обойти «Ницца» (с 4-го на 2-е) и ПСЖ (с 5-го на 3-е). Две позиции во французском чемпионате потерял «Реймс» (с 3-го на 5-е).

    Скачок вверх совершил «Марсесль», поднявшисьс 12-го на 6-е место. Улучшила положение «Тулуза» (с 11-го на 10-е), «Нант» (с 13-го на 9-е), «Ланс» (с 15-го на 14-е).

    Календарь и таблица Лиги 1

    8-й тур французского чемпионата отрицательно отразился на следующие клубы, которые потеряли свои позиции: «Ренн» (с 6-го на 8-е), «Страсбург» (с 8-го на 11-е), «Монпелье» (с 9-го на 12-е), «Гавр» (с 10-го на 13-е), «Метц» (с 14-го на 15-е).

    В зоне вылета поменялись местами «Лион» (17 место) и «Клермон» (18 место).

    Топ-3

    «Монако» всеми силами пытается удержаться на первом месте в чемпионате Франции. Любая осечка может стоить монегаскам лидерства в Лиге 1.

    Команда вот уже побеждает во втором матче подряд. В 8-м туре первенства «Монако» добился победы в гостевом поединке против «Реймса» (3:1).

  • Лига 1. «Монако» вернул лидерство в чемпионате
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  • 02/10/2023

    • В составе победителей голами отметились Исмали Якобс, Фоларин Балоган и Виссам Бен Йеддер. Таким образом «Монако» набрал в турнирной таблице 17 очков.

    16 баллов у «Ниццы», которая идет следом и занимает второе место в чемпионате. В рамках минувшего тура «орлята» добились успеха в матче с «Метцом» (1:0). На 14-й минуте игры гол забил Хишам Будауи.

    «Метц» — «Ницца»
    globallookpress.com

    На победные релься вернулся ПСЖ, действующий чемпон играл против «Ренна» в 8-м туре и одержал победу со счетом 3:1.

    За «Пари Сен-Жермен» мячи забивали Витор Феррейра, Ашраф Хакими и Рандаль Коло Муани. Эта победа принесла ПСЖ — 15 очков, что на 2 балла меньше, чем у лидера — «Монако».

    Восхождение «Марселя»

    «Марсель» наконец, прервал безвыигрышную серию, которая состояла из четырех матчей: 2 ничьи 2 проигрыша.

    В 8-м туре Лиги 1 «провансальцы» разгромили дебютанта Лиги — «Гавр» (3:0). В составе «Марселя» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Исмаила Сарр. Также был автогол от Аруны Санганте.

    После этой победы «Марсель» набрал 12 очков, взлетел на 6 строчек и занял 6 место во французском чемпионате.

    Тур № 9

    Во французском чемпионате наступает пауза. Матчи следующего тура состоятс с 20 по 22 октября.

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    В центральной игре тура сойдутся «Ницца» и «Марсель»: встреча запланирована на субботу, 21 октября.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В этот же день ПСЖ на своем поле примет «Страсбург». Ну а лидер чемпионата Франции «Монако» сыграет свою игру дома против «Метца». Матч состоится в воскресенье, 22 октября.

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