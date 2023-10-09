Врач сборной России Хайтин: Карпукас и Глушенков пропустят матчи с Камеруном и Кенией

Стало известно, что полузащитники «Локомотива»не смогут сыграть против Камеруна и Кении по медицинским причинам.

«Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведённого дополнительного обследования совместно с медицинским штабом "Локомотива", тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма.

Что касается Артёма Карпукаса, то по согласованию с ФК "Локомотив" по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор», — приводит слова врача команды Владимира Хайтина официальный телеграм-канал сборной России.