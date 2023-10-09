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    Врач сборной России Хайтин: Карпукас и Глушенков пропустят матчи с Камеруном и Кенией

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Локомотив
    Стало известно, что полузащитники «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков не смогут сыграть против Камеруна и Кении по медицинским причинам.

    Артем Карпукас
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    Артем Карпукас

    «Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведённого дополнительного обследования совместно с медицинским штабом "Локомотива", тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма.

    Что касается Артёма Карпукаса, то по согласованию с ФК "Локомотив" по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор», — приводит слова врача команды Владимира Хайтина официальный телеграм-канал сборной России.

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