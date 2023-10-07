ЧМ-2030 может растянуться на 44 дня

Чемпионат мира по футболу в 2030 году может растянуться на 44 дня, сообщает испанское издание COPE.

Напомним, 4 октября ФИФА утвердил Марокко, Португалию и Испанию основными хозяевами чемпионата мира 2030 года по футболу. Кроме того, три матча турнира будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира, который в 1930 году прошел в Уругвае.

Как пишет источник, на 8–9 июня запланированы церемония празднования столетия турнира и первые матчи в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

13–14 июня состоятся церемония открытия и матчи открытия чемпионата мира. 21 июля, как ожидается, пройдет финал.