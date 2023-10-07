Семин: Волевые качества и потрясающая физподготовка помогли «Краснодару» переломить всю ситуацию

Бывший главный тренерпрокомментировал победу(3:2) над «Ростовом» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Матч был хорошим с обеих сторон. Команды показали настоящий, бескомпромиссный футбол. Наверное, волевые качества и потрясающая физподготовка "Краснодара" помогли им переломить всю ситуацию во втором тайме. Кордоба в самый нужный момент решил исход матча. В какой-то степени "Краснодар" исправлял ошибки Сафонова. Тренер сумел найти подход, решение.

Чего не хватает "Ростову"? Да они прекрасно матч провели, просто "Краснодар" сильнее по подбору игроков, да и в принципе. Не зря они лидеры чемпионата. А "Ростову" не хватает удачи. В сегодняшней ситуации забить на 95-й мог только Кордоба, наверное», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Ростов» — на 13-й позиции (10).