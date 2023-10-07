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    Почеттино: Три победы в последних трех матчах очень важны для уверенности молодой команды

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о матче против «Бернли» (4:1).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я очень рад сегодняшней победе! Считаю, что мои игроки полностью заслужили её. Нам долго не удалось добиться того, чего заслуживали с самого начала сезона.

    Сегодня мы показали хорошую игру. Хотя по началу мы пропустили гол и не могли сломать оборонительную структуру "Бёрнли". Однако во втором тайме мы доминировали и полностью заслужили победу.

    Мы молодая команда, в которой много новых игроков, поэтому нужно укреплять уверенность в себе от матча к матчу. Мы играем хорошо, но нам нужно совершенствоваться и быть более уверенными в завершающих фазах атаки.

    Я очень доволен. Три победы в последних трёх матчах очень важны для уверенности молодой команды», — приводит слова Почеттино BBC.

    «Челси» (11 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. «Бернли» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

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