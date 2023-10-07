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    «Мальорка» и «Валенсия» поделили очки в матче Примеры

    «Мальорка» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Мальорка» сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 9-го тура испанской Примеры.

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    Первый гол забили хозяева уже на 5-й минуте встречи. Дани Родригес точным ударом вывел свою команду вперед.

    На 45+3-й минуте «Валенсии» удалось сравнять счет благодаря усилиям нападающего команды Диего Лопеса.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Валенсия 1:1
    Голы: 1:0 Дани Родригес (5'), 1:1 Диего Лопес Ногероль (45 + 3') Мальорка: Предраг Райкович, Джованни Алессандро Апуд, Мартин Вальент, Матия Настасич, Тони Лато, Антонио Санчес (Амат Ндиайе, 70'), Саму Кошта (Омар Маскарель, 74'), Серхи Дардер (Мануэль Морланес, 74'), Дани Родригес, Ведат Мурики, Абдон Валенсия: Георгий Мамардашвили, Дженк Озкачар (Димитри Фулкье, 72'), Габриэл Паулиста, Кристьян Москера, Тьерри Корреа (Yarek Gasiorowski, 90'), Селим Амалла, Хави Герра Морено, Пепелу, Роман Яремчук (Фран Перес, 58'), Уго Дуро, Диего Лопес Ногероль (Уго Гильямон, 72') Предупреждения: Джованни Алессандро Апуд (16'), Саму Кошта (36'), Фран Перес (69')

    После этого матча «Мальорка» занимает 13-е место в таблице Примеры с 8-ю очками в активе. «Валенсия» — на 9-й позиции (11).

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