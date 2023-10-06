Быстров: Не знаю, что заставило Миранчука остаться в «Аталанте»

Бывший футболист «Зенита»заявил, что российский полузащитникзря остался в итальянской «Аталанте».

Накануне клуб из Бергамо победил португальский «Спортинг» 2:1 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Миранчук эту встречу провел в запасе.

«Леха был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал. Ясно было, что ему летом нужно было валить из "Аталанты" как можно скорее. Не знаю, что заставило его остаться», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27‑летний Миранчук сыграл за «Аталанту» в трех матчах, суммарно проведя на поле 56 минут.