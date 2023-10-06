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    Быстров: Не знаю, что заставило Миранчука остаться в «Аталанте»

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    Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук зря остался в итальянской «Аталанте».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Накануне клуб из Бергамо победил португальский «Спортинг» 2:1 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Миранчук эту встречу провел в запасе.

    «Леха был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал. Ясно было, что ему летом нужно было валить из "Аталанты" как можно скорее. Не знаю, что заставило его остаться», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне 27‑летний Миранчук сыграл за «Аталанту» в трех матчах, суммарно проведя на поле 56 минут.

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