«Эмполи» — «Удинезе»: счет матча 0:0, обзор голов

В первом матче 8-го тура итальянской Серии А встречались соседи по подвалу турнирной таблицыи закончили матч вничью со счетом 0:0.

Игра получилась равной с минимумом опасных моментов. На 39-й минуте возрастной нападающий «Эмполи» Франческо Каптуто забил гол, но он был отменен из-за офсайда.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Удинезе 0:0 Эмполи: Этрит Бериша, Тайронн Эбюэхи, Ардиан Исмайли (Себастьян Валюкевич, 75'), Себастьяно Луперто, Либерато Кэкачей, Рэзван Марин (Виктор Коваленко, 81'), Альберто Грасси, Юссеф Мале, Томмазо Бальданци (Эммануэль Гьяси, 81'), Маттео Канчелльери, Франческо Капуто (Николо Камбьяги, 76') Удинезе: Марко Сильвестри, Фести Эбоселе (Жоау Феррейра, 71'), Неуэн Перес, Флорьян Товен (Джордан Земура, 81'), Ассан Камара (Марле Аке, 81'), Роберто Перейра (Мартин Пайеро, 71'), Уолас, Лазар Самарджич, Яка Бийол, Лоренцо Лукка (Исаак Саксесс, 63'), Thomas Kristensen Предупреждения: Юссеф Мале (56'), Роберто Перейра (66'), Неуэн Перес (84')

После восьми матчей «Удинезе» имеет пять очков, у «Эмполи» на одно меньше.