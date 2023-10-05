«Вест Хэм» обыграл «Фрайбург» в группе А Лиги Европы

В одной из встреч «Вест Хэм» одержал гостевую победу над «Фрайбургом» (2:1).
В составе «молотобойцев» голами отличились Лукас Пакета и Наиф Агуэрд. Единственный гол «Фрайбурга» забил Роланд Шаллаи.
После этого матча «Вест Хэм» занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 2-й позиции (3).
В параллельном матче «Олимпиакос» сыграл вничью с «Бачка-Тополой» (2:2).
Сначала греческая команда вышла вперед со счетом 2:0. Отличились Гиоргос Масурас на 16-й минуте и Даниэль Поденсе на 57-й минуте.
«Бачке-Тополе» удалось сравнять счет. Голы на свой счет записали Ифет Джаковас на 63-й минуте и Милош Пантович на 90-й минуте.
После этого матча «Бачка-Топола» занимает 4-е место в своей группе с одним баллом в активе, а «Олимпиакос» располагается на 3-й позиции с тем же количеством очков.