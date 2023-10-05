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    «Вест Хэм» обыграл «Фрайбург» в группе А Лиги Европы

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    Обзор матчей группы А Лиги Европы.

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    В одной из встреч «Вест Хэм» одержал гостевую победу над «Фрайбургом» (2:1).

    В составе «молотобойцев» голами отличились Лукас Пакета и Наиф Агуэрд. Единственный гол «Фрайбурга» забил Роланд Шаллаи.

    Футбол. Лига Европы. Группа A
    Фрайбург — Вест Хэм 1:2
    Голы: 0:1 Лукас Пакета (8'), 1:1 Роланд Шаллаи (49'), 1:2 Наиф Агер (66') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Лукас Кюблер (Ноа Вайсхаупт, 76'), Роланд Шаллаи, Максимилиан Эггештайн (Мерлин Рёль, 76'), Николас Хефлер, Винченцо Грифо (Максимилиан Бройниг, 86'), Чуквубуйке Адаму (Рицу Доан, 46'), Лукас Хёлер (Максимилиан Филипп, 76') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Эдсон Альварес, Тило Керер (Эмерсон, 71'), Константинос Мавропанос, Наиф Агер, Владимир Цоуфаль, Пабло Форнальс (Томаш Соучек, 71'), Лукас Пакета, Мохаммед Кудус (Саид Бенрахма, 80'), Джеймс Уорд-Праус, Джаррод Боуэн Предупреждения: Николас Хефлер (25'), Эдсон Альварес (48')

    После этого матча «Вест Хэм» занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 2-й позиции (3).

    В параллельном матче «Олимпиакос» сыграл вничью с «Бачка-Тополой» (2:2).

    Сначала греческая команда вышла вперед со счетом 2:0. Отличились Гиоргос Масурас на 16-й минуте и Даниэль Поденсе на 57-й минуте.

    «Бачке-Тополе» удалось сравнять счет. Голы на свой счет записали Ифет Джаковас на 63-й минуте и Милош Пантович на 90-й минуте.

    После этого матча «Бачка-Топола» занимает 4-е место в своей группе с одним баллом в активе, а «Олимпиакос» располагается на 3-й позиции с тем же количеством очков.

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