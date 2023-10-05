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    Сборная Англии: состав на матчи с Австралией и Италией

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    Национальная команда Англии объявила заявку на товарищеский матч с Австралией и игру отборочного раунда Евро-2024 с Италией.

    Сборная Англии
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    Сборная Англии

    Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

    Защитники: Леви Колвилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»).

    Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»).

    Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед») Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм Хотспур»), Эдди Нкетиа («Арсенал»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

    С австралийцами англичанине сыграют 13 октября. Матч с Италией состоится 17 октября.

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